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Прямые трансляции Cхождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения Христова, ночного праздничного богослужения Украинской Православной Церкви, прошедшие в эфире телеканала «Интер», а также спецвыпуск «Слова Предстоятеля» и документальные фильмы о святых местах в Великую Субботу и в ночь праздника Пасхи посмотрели 5,2 миллионов телезрителей. Еще более 1 миллиона человек посмотрели трансляции на официальных страницах телеканала в сети Интернет.

Фото: Интер

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», за чудом схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, ставшего символом Светлого Христова Воскресения, 18 апреля в прямом эфире «Интера» следили 1,7 млн украинских телезрителей.

Ночную прямую трансляцию богослужения из киевского Свято-Пантелеимоновского монастыря в Феофании посмотрели 2,3 миллиона зрителей в Украине.

Обе трансляции комментировал главный редактор журнала «ФОМА в Украине» протодиакон Александр Карпенко.

Кроме того, трансляцию праздничной Литургии «Интера» в своём эфире также показали каналы «Украина», «112», «ZIK», «Глас» и «КРТ».
ForUm

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