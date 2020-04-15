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Сегодня, 15 апреля, для борьбы с коронавирусной инфекцией Украины передала Италии вторую партию гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

15 апреля на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим.

Груз сопровождают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 8 апреля Украина отправила в Италию груз в 5 тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков. 

4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных. 
ForUm

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