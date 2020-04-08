Сегодня, 8 апреля, в 7:00 из аэропорта «киев» в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 тысяч литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Этот жест дружбы и благодарности мы делаем, помня о том, что итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры. К сожалению, четверо украинцев в Италии не смогли побороть опасный вирус и скончались», – написал он.

По словам Глеащенко, поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Владимира Зеленского.

«В целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы», – подчеркнул он.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных.