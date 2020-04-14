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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что для борьбы с «поправочным спамом», то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента. Об этом Разумков сказал в эфире телеканала «Наш», сообщает Укринформ.

«Есть предложения от разных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы это все (рассмотрение «банковского» законопроекта с 16 тысячами поправок. - Ред.) происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен такой путь решения так называемого «поправочным спама», который используют мои коллеги, но посмотрим», - сказал Разумков.

Он добавил, что пока рано говорить, когда так называемый «банковский закон» попадет в зал Верховной Рады, потому что очень большое количество правок было подано депутатами.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
ForUm

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