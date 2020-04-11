Об этом на брифинге пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«За прошедшие сутки госпитализировали 94 человека, из них один ребенок. Всего госпитализировано с начала эпидемии 1017 человек, из них 43 ребенка», — отметил санврач.
Больше всего за сутки новых случаев зафиксировали в Киеве — 48 пациентов, в Черновицкой области — 43, в Житомирской — 33.
По последним данным Минздрава, в Украине 2511 пациентов с коронавирусом. Из них 79 человек выздоровели и 73 пациента умерли.
Также главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что первые два случая инфицирования зафиксировали в Николаевской области. В Украине не осталось ни одной области без подтвержденного случая.
Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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