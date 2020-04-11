также в разделеОбщество
Пенсионерка: Медведчук обеспечил Закарпатье всем необходимым для борьбы с эпидемией 21
В Украине рекомендуют остаться дома, но не запрещают выходить на улицу 30
Из ОАЭ прибыл самолет со 113 украинцами и медицинским грузом 13
ООН: В марте на Донбассе погибли двое гражданских, еще 17 получили ранения 13
В Николаевской зафиксировали первые случаи инфицирования 34
Более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей: умерли 6 человек 25
Снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи 14
На Донбассе ранен один украинский военный 10
В Ровенской области будут тестировать врачей на наличие коронавируса 17
10 апреля. Картина дня 101
Готовность медучреждений к борьбе с COVID-19 можно отслеживать онлайн 14
Глава Черновицкой ОГА: У нас больше всех случаев, потому что хорошо тестируем 23
Стоимость пасхальной корзины в этом году подскочила до 620 гривен 23
COVID-19: «Феноменом» Николаевщины занялась СБУ 54
В Народичском лесхозе, который уже неделю в огне, задержали поджигателей 64
Эксперт: Низкие темпы распространения коронавируса на Закарпатье свидетельствуют, что замысел Медведчука сработал 383
Украинцев предупреждают о резком похолодании и мокром снеге 39
В России завели дело из-за сноса памятника Коневу в Праге 19
Всего в Украине госпитализировали 1017 человек с коронавирусом, из них 43 ребенка. Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции находятся 45 человек, среди них детей нет.

Об этом на брифинге пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«За прошедшие сутки госпитализировали 94 человека, из них один ребенок. Всего госпитализировано с начала эпидемии 1017 человек, из них 43 ребенка», — отметил санврач.

Больше всего за сутки новых случаев зафиксировали в Киеве — 48 пациентов, в Черновицкой области — 43, в Житомирской — 33.

По последним данным Минздрава, в Украине 2511 пациентов с коронавирусом. Из них 79 человек выздоровели и 73 пациента умерли.

Также главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что первые два случая инфицирования зафиксировали в Николаевской области. В Украине не осталось ни одной области без подтвержденного случая.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
4999 грн.
10
Теги