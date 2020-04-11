Об этом на брифинге пояснил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«За прошедшие сутки госпитализировали 94 человека, из них один ребенок. Всего госпитализировано с начала эпидемии 1017 человек, из них 43 ребенка», — отметил санврач.

Больше всего за сутки новых случаев зафиксировали в Киеве — 48 пациентов, в Черновицкой области — 43, в Житомирской — 33.