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Министерство здравоохранения Украины изучит ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен, почему там не зарегистрировано случаев. Реальная это картина, или у нас есть нарушения алгоритмов», - сказал Ляшко на брифинге.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19,  зафиксировано 45 летальных случаев, 28 человек уже выздоровели.

Николаевская область остается единственной, где не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.  
ForUm

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