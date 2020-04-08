Злоумышленник, совершивший покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова, был замечен простыми прохожими, однако описать его никто не смог, из-за карантинных мер.

Об этом адвокат Сергей Войченко, представляющий интересы Михаила Титова, рассказал в комментарии «Новости-N».

Защитник отметил, что на сегодняшний день просто необходимо было провести пресс-конференцию, однако из-за карантинных мер принятых в Украине, это не является возможным. Более того, именно условия карантина, значительно помогли стрелку осуществить преступления и остаться незамеченным.

«Близкие и друзья Михаила Николаевича (Титова. — Ред.) собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая бы могла способствовать раскрытию преступления. Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи. На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызвало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, то распознать какие-либо приметы не смог, так как он в маске. Более того, даже если бы его увидели полицейские, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло, было бы больше вопросов, если бы он был без маски. Допускаем, что если бы не было карантина и он шёл в маске, то как минимум к нему бы могли быть какие-то вопросы», - сказал Войченко.

Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост - примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице - медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Также адвокат подчеркнул, что преступник выжидал Титова из своего «убежища». Полиция обнаружила на месте покрывало. Остается пока непонятным каким образом стрелок попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это предстоит выяснить следствию.

Покушение на Михаила Титова было совершено днем в понедельник, 6 апреля. Пострадавший получил сквозное пулевое ранение в шею и челюсть. Только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в БСМП, его удалось спасти. Даже за это время, по оценке врачей, он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока. После того, как врачи стабилизировали состояние, бригада челюстно-лицевых хирургов провела операцию, в ходе которой были ушиты все поврежденные кровеносные сосуды.

Состояние больного расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.

Полицейским удалось обнаружить оружие, из которого было совершено покушение - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Севастопольской, 47 была найдена, по предварительным данным, автоматическая винтовка типа ВСС «Винторез».