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В Полтавской области, 6 апреля, Богородицкий Горбаневский женский монастырь оказал благотворительную помощь Центру предоставления социальных услуг Щербановского сельского совета.

Фото: Полтавская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, силами волонтеров были переданы защитные маски для социальных работников, а также средства гигиены для малообеспеченных пожилых людей, старше 80 лет в селах Подол и Горбановка.

Отделом благотворительности и социального служения Полтавской епархии организован сбор продуктов питания длительного срока хранения и средств гигиены для дальнейшей адресной развозки уязвимым категориям населения.
ForUm

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