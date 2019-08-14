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Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Громадске.

Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемым, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры — по 10 лет лишения свободы, а также обязаны заплатить по 500 тыс. грн ($19,88 тыс.) компенсации семьям пострадавших.

Ранее адвокат Зайцевой просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда.

В апелляции Дронов, который не признает своей вины, просил освободить его от наказания.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября 2017 года водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    

27 февраля 2018 года в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

 
ForUm

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