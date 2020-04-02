Накануне карантина в Испанию и Китай из Украины продали около 300 тысяч медицинских масок по цене в 1,23 гривни за штуку, тогда как сейчас стоимость такой маски 150-200 гривен. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Как отметил глава ГПС, перед карантином многие решили заработать на тяжелой ситуации.

«30 марта наши оперативные подразделения проводили обыски в трех областях на фирме «Бук», которая вывезла 300 тысяч масок в Испанию и Китай. Согласно изъятым документам, они продали респираторные маски по 1,23 грн за штуку. Сейчас цена такой маски почти 150-200 грн. Бесконтактные термометры, которыми мы еще с 24 февраля начали проверять температуру на пунктах пропуска, стоили по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а сейчас - по 5 тысяч грн. Я хотел бы, чтобы люди, получив эту сверхприбыль, потом с нее заплатили налоги», - сказал Дейнеко.

Напомним, 20 марта испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.

Глава украинской таможни Максим Нефедов, экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. То есть до запрета правительства на экспорт масок.

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления сотрудниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

По версии следствия, должностные лица ряда предприятий, используя реквизиты физического лица - предпринимателя, в течение февраля-марта 2020 осуществили реализацию в адрес гражданина Китайской Народной Республики свыше 300 тыс. медицинских масок (респираторов) по цене ниже рыночной.