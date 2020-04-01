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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев придерживаться карантина. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть», – отметил он.

Зеленский напомнил об известном факте, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. «Никто тогда не боялся, потому что «радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти, простите, боком. Осознайте все это», – подчеркнул глава государства.

«Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома», – подытожил он.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.

 
ForUm

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