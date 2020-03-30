Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом Емец заявил сразу после голосования Рады за его отставку, сообщает hromadske.

«Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам — это исполняющая обязанности (министра здравоохранения Ульяна. — Ред.) Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи», — сказал он.

Емец отметил, что «как специалист он считает», что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.

Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

После этого Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения, а Сергея Марченко – министром финансов.