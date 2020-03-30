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Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции «слуги народа» в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома», - написала она в Facebook.

Напомним, 28 марта внефракционный народный депутат Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили коронавирус.

На данный момент известно еще о четырех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом среди нардепов. Речь идет о Сергее Шахове, Сергее Вельможном (оба от группы Доверие), Руслане Горбенко (Слуга народа) и Сергее Рудике (внефракционный).

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно должно состояться в субботу, планировали провести на стадионе «Динамо», или во дворе ВР.
ForUm

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