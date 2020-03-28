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Внефракционный народный депутат Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили коронавирус.

«Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус Covid 19. Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу», — написала она в Telegram.

Скороход попросила всех, кто близко общался с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.

На данный момент известно о четырех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом среди нардепов. Речь идет о Сергее Шахове, Сергее Вельможном (оба от группы Доверие), Руслане Горбенко (Слуга народа) и Сергее Рудике (внефракционный).

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно должно состояться в субботу, планировали провести на стадионе «Динамо», или во дворе ВР,
ForUm

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