В Украину за минувшие сутки, 28 марта, из-за границы в связи с коронавирусом вернулись более 16 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, всем гражданам, которые возвращались в Украину, были проведены температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья. Все лица были осведомлены о коронавирусе и дали согласие на самоизоляцию.

«Среди украинцев, которые 28 марта вернулись из-за границы, более 5,7 тыс. человек прибыли без собственного транспорта. Почти 3,5 тысячи украинцев пограничники оформили в аэропорту «Борисполь». Эти граждане прибыли 21 специальным авиарейсом», - рассказали в ГПСУ.

Напомним, за предыдущие сутки в Украину вернулись более 37 тысяч граждан.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.