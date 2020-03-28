ПЦР-тест вечером 29 марта подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное.

Также определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции, находятся под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции.

Напомним, жителям села Тынное на Ривненщине, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из населенного пункта.