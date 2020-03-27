Проект создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался в рамках «нормандского формата». Об этом говорится в заявлении для прессы специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта, передает Интерфакс-Украина.

«Участники отметили, что проект Консультативного совета обсуждался в «нормандском формате», - подчеркивает Грау.

Кроме того, «политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО», - говорится в заявлении.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними.

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.