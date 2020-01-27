Движение «Талибан» заявило, что его боевики в провинции Газни сбили самолет Вооруженных сил США, в результате чего весь экипаж погиб. Об этом сообщил представитель талибов и афганский журналист, связанный с боевиками, Забихулла Муджахид, сообщает 112 Украина со ссылкой на Daily Sabah.

«Самолет, осуществлявший разведывательную миссию, был сбит в районе Садо Хель провинции Газни в 10 км от военной базы США», - сказал Муджахид, добавив, что все на борту, включая высокопоставленных офицеров, погибли.

Также известно, что самолет упал на территорию, которые контролируют боевики «Талибан». Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, расследующий катастрофу, сказал, что ни один высокопоставленный американский чиновник не был убит, и добавил, что расследование продолжается.

Изначально в СМИ появилась информация, что упал гражданский лайнер компании Ariana Afghan Airlines, но позже ее опровергли. На данный момент о количестве жертв ничего неизвестно.