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В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали третий случай заражения новым коронавирусом из Китая.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

«Третий случай нового коронавируса зарегистрирован в США, в округе Оранж, штат Калифорния, сообщает агентство здравоохранения округа. Турист из Ухань находится в изоляции в больнице. Сейчас он чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Напомним, в Китае из-за коронавируса закрыли уже 13 городов. Зафиксирована первая жертва вне очага первоначального распространения заболевания – в провинции Хубэй.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе. Украина усилила меры в аэропорту «Борисполь» из-за коронавируса. Также Кабмином создан оперативный штаб.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.
ForUm

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