После подписания в Давосе с Deutsche Bahn «Меморандума о взаимопонимании» стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля. Об этом сказал советник премьера Алексея Гончарука Юрий Голик в комментарии «Экономической правде».

«Укрзализныця, как и говорил премьер Алексей Гончарук, остается под контролем государства. Идет нормальный рабочий процесс. В Давосе мы подписали «Меморандум о взаимопонимании», сейчас ведутся переговоры с Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности и предоставлении консультационных услуг», - заявил советник Гончарука.

«Нет никакой «зрады». Мы все с вами знаем, что в УЗ есть проблемы, и все заинтересованы в их решении. Немецкий оператор имеет огромный опыт, поэтому нет ничего плохого в том, что мы привлечем его для улучшения работы Укрзализныци», - добавил он.

Также Голик заявил, что больше деталей о сотрудничестве с Deutsche Bahn предоставят 5 февраля - при подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве» с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn.

В свою очередь в Deutsche Bahn заявили, что не планируют принимать в управление Укрзализныцю.