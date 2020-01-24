также в разделеЭкономика
Нафтогаз предупредил, что 30 городов могут остаться без тепла 16
Кабмин дал старт программе доступных кредитов для бизнеса 12
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши 19
Кабмин планирует ввести компенсации за задержки зарплат 16
Кабмин утвердили бюджет Пенсионного фонда на 2020 год 45
Порт «Ольвия» отдадут в концессию катарской компании 79
Беларусь запретила ввоз птицы из Украины 16
В НБУ рассказали, какие гривни чаще всего подделывали в 2019 году 26
В этом году Украина должна выплатить 400 миллиардов долга 27
Deutsche Bahn не собирается брать в управление Укрзализныцю 35
Из-за птичьего гриппа ЕС приостановил ввоз курятины из Украины 33
Гончарук анонсировал серьезные изменения налоговой системы 29
Глава ЕБРР назвал Украину среди ТОР-3 приоритетных стран в регионе 16
Укрзализныцю хотят на 10 лет отдать в управление Deutsche Bahn 42
Украина разместила евробонды на €1,25 миллиарда 78
Укртранснафта завершила вытеснение загрязненной российской нефти 20
В 2019 году промпроизводство в Украине упало на 1,8% 12
Зеленский обещает инвесторам налоговые каникулы и персонального «опекуна» 9

После подписания в Давосе с Deutsche Bahn «Меморандума о взаимопонимании» стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля. Об этом сказал советник премьера Алексея Гончарука Юрий Голик в комментарии «Экономической правде».

«Укрзализныця, как и говорил премьер Алексей Гончарук, остается под контролем государства. Идет нормальный рабочий процесс. В Давосе мы подписали «Меморандум о взаимопонимании», сейчас ведутся переговоры с Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности и предоставлении консультационных услуг», - заявил советник Гончарука.

«Нет никакой «зрады». Мы все с вами знаем, что в УЗ есть проблемы, и все заинтересованы в их решении. Немецкий оператор имеет огромный опыт, поэтому нет ничего плохого в том, что мы привлечем его для улучшения работы Укрзализныци», - добавил он.

Также Голик заявил, что больше деталей о сотрудничестве с Deutsche Bahn предоставят 5 февраля - при подписании «Соглашения о стратегическом партнерстве» с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn.

В свою очередь в Deutsche Bahn заявили, что не планируют принимать в управление Укрзализныцю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги