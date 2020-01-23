Правительство хочет отдать Укрзализныцю крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНИАН.
«Вчера был подписан Меморандум с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только долю инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта», - сказал он.
По его словам, официальные документы еще должны быть подписаны, но политическое решение по этому вопросу уже принято.
22 января Министерство инфраструктуры Украины и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов Укрзализныци.
По словам Гончарука, сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов Укрзализныци.
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