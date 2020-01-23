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Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует принимать в управление Укрзализныцю. Об этом сообщили в пресс-службе компании, отвечая на запрос DW.

«DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, что работает над проектам в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать Укрзализныцю в предпринимательских и технических вопросах», - говорится в ответе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в предварительном соглашении, подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Напомним, 23 января на украинском завтрака в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать Укрзализныцю в управление Deutsche Bahn.
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