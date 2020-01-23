Подозреваемые в отмывании более 54 млн грн экс-нардеп Георгий Логвинский и бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая выехали за пределы Украины. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Бернацкой на этот момент нет в стране. Логвинский давно выехал», - сообщает источник.

По его словам, Бернацкая получит подозрение лично сразу после возвращения в Украину. А Логвинскому пока не сообщали о подозрении, потому что сам документ сейчас находится на подписи у заместителя генерального прокурора Виктора Чумака.

Напомним, 22 января бывший представитель президента в Крыму и уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили ему подозрение в присвоении имущества.

Позже в НАБУ отметили, что детективы сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины.