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Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как защититься от коронавируса. Памятка размещена на странице ВОЗ в Twitter, сообщает 112 Украина.

Так, рекомендуется:

  • мыть руки с мылом, или протирать руки средствами на алкогольной основе;
  • прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
  • избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
  • термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
  • избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии, РФ.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.
ForUm

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