также в разделеОбщество
Военному, который застрелил сослуживца, дали 5 лет тюрьмы
Минцифры запустило сериалы о цифровой грамотности 4
Более половины украинцев поддерживают вступление в НАТО 5
Суд решил слушать дело Онищенко заочно 17
Скандальный судья Вовк снова избран главой Окружного админсуда Киева 18
В деле Микитася появился еще один подозреваемый 13
Буковинские чиновники присвоили 5 миллионов компенсаций за перевозку льготников 19
Крымчанка с российским паспортом пыталась устроиться на работу в Минобороны 17
СМИ: Разрешение на вылет Микитася отменил Холодницкий 20
Украина занимает 2 место в Европе по распространению онкозаболеваний 37
В Донецке застрелили главаря «спецназа ДНР» 71
Иран обнародовал отчет о расследовании катастрофы PS752 118
Экс-адвокат Януковича назначен первым заместителем главы ГБР 88
20 января. Картина дня 21
Фигуранта дела Гандзюк везут в столичный суд 25
Скалецкая обещает, что в больницах не будет благотворительных взносов 31
За год население Украины сократилось на 230 тысяч человек 36
Зеленский обсудил с представителем Ирана передачу «черных ящиков» самолета МАУ 39

Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«На такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что указанное лицо и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась ни с одним документом уголовного производства», - говорится в сообщении.

Ходатайство направлено для рассмотрения в суде.  

Напомним, в июле 2019 народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Конфликт произошел между нардепом группы «Воля народа» и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1999 грн.
4
Теги