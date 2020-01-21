Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

«На такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что указанное лицо и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась ни с одним документом уголовного производства», - говорится в сообщении.

Ходатайство направлено для рассмотрения в суде.

Напомним, в июле 2019 народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Конфликт произошел между нардепом группы «Воля народа» и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.