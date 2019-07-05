В Любече на Черниговщине произошел конфликт между нардепом группы «Воля народа» и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.
Об этом сообщает UA: Чернигов.
На любительском видео зафиксирована словесная перепалка между Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета.
Слышно, что Микитась ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию.
Затем между ними начинается толкотня, Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.
Пинчук сообщил, что вызвал «скорую».
Напомним, следователи теруправления ГБР начали досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.
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