В Любече на Черниговщине произошел конфликт между нардепом группы «Воля народа» и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.

Об этом сообщает UA: Чернигов.

На любительском видео зафиксирована словесная перепалка между Микитасем и председателем ОТГ в помещении поселкового совета.

Слышно, что Микитась ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию.

Затем между ними начинается толкотня, Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его в стену.

Пинчук сообщил, что вызвал «скорую».

Напомним, следователи теруправления ГБР начали досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.