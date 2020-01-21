Верховная Рада Украины планирует на следующей сессии рассматривать изменения в Конституцию относительно уменьшения количества народных депутатов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе «Свобода Слова» на телеканале «ICTV», сообщает УНИАН.

Отвечая на соответствующий вопрос, Разумков сказал: «Я думаю, что да».

Он напомнил, что есть решение Конституционного суда. «Я вам больше скажу - я не могу об этом говорить как председатель ВРУ, однако я могу об этом говорить как гражданин этого государства - к сожалению, Конституционный суд не поддержал те предложения, которые были ему направлены относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата за кнопкодавство, за непосещение, то есть невыполнение фактически своих служебных полномочий... И лично мне, как гражданину жаль, что именно так», - сказал Разумков.

Он считает, что за «кнопкодавство» и прогулы надо лишать депутатского мандата и «пусть идет занимается чем-то другим», но КСУ решил иначе.

Напомним, 3 сентября 2019 года Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

26 декабря КС признал законопроект неконституционным.

