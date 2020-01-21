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Снятие арестов с активов Газпрома в Европе связано с окончанием процесса взыскания с российской компании 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Эти аресты накладывались на активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража 2,9 млрд долл. Мы получили 2,9 млрд долл. деньгами от Газпрома 27 декабря 2019 года. Долг взыскан», - сказано в сообщении.

Напомним, 27 декабря Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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