Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко провести в 2020 году приватизацию более 300 объектов. Об этом он сообщил в Telegram.

«К новому году мы подготовили фундамент для запуска «малой приватизации», а уже в этом месяце мы объявили 87 прозрачных аукционов. Поручил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в 2020 году провести прозрачную приватизацию более 300 объектов, которые в плане на этот год», – написал премьер.

По его словам, десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через «своих» людей на должностях зарабатывали миллионы. «Эти схемы мы ликвидируем. Убыточные предприятия будут приватизированы. При этом все стратегические предприятия останутся в собственности государства», – подчеркнул Гончарук

По его информации, за последний квартал 2019-го года на продажу через е-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019-го года. В целом в 2019 году получено доходов от приватизации вдвое больше, чем за весь 2018-й год. Всего в первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

«Для этого Фонд госимущества запустил виртуальную комнату данных. Это пилотный проект, где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих. Инвестор будет знать не только название предприятия, а и текущее состояние дел. Прозрачные условия приватизации - это один из ключевых условий инвестиционной привлекательности Украины», – подытожил Гончарук.

Как ранее сообщал ForUm, 27 декабря 2019 года правительство передало 530 имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации.