Экс-премьер России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку длительностью нахождения на прежнем посту и необходимостью предоставления президенту после послания «абсолютной свободы» действий.

В интервью программе «Время» Первого канала он объяснил, что главная причина - это масштабность поставленных в послании президента задач, передает Интерфакс.

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», - сказал Медведев.

Он отметил, что возглавлял два кабинета министров на протяжении почти восьми лет, а это очень большой срок. За всю историю, включая советский и даже царский периоды, «так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур».

«Поэтому совершенно очевидно и то, что вот та работа большая, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством, она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание», - сказал Медведев.

15 января после оглашения послания президента федеральному собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.