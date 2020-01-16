также в разделеМир
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане 3
У России – новый премьер 43
Депутат Госдумы РФ объяснил теплую зиму климатическим оружием США 31
Австралии понадобится 100 лет на восстановление от пожаров 22
Посол Великобритании уехал из Ирана 28
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий 32
Путин придумал новую должность для Медведева 45
Путин предложил кандидатуру нового премьера 104
Генсеком Еврокомиссии стала латвийская дипломатка 59
В РФ хотят закрепить приоритет конституции над международными договорами 90
«Нежелательный элемент»: В Иране сожгли изображение посла Великобритании 28
Правительство РФ подало в отставку 110
Путин предложил передать часть своих полномочий Госдуме 46
В Конгрессе США обнародовали новые доказательства по делу импичмента Трампа 33
В Гималаях жертвами лавин стали 70 человек 9
В Ираке снова обстреляли авиабазу с военными США 36
В Саудовской Аравии выпал снег 36
Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период» 32

Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 «О безопасности» президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», - говорится в указе.

Напомним, 15 января на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон. 

После этого Путин внес кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. 16 января депутаты Госдумы одобрили назначение Мишустина.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
26
Теги