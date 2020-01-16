Президент России Владимир Путин ввел новую должность - заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

Внесенными поправками в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года №390-Ф3 «О безопасности» президент утвердил новую должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Другим указом глава государства назначил на эту позицию Дмитрия Медведева.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации», - говорится в указе.

Напомним, 15 января на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон.

После этого Путин внес кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. 16 января депутаты Госдумы одобрили назначение Мишустина.