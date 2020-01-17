Православная церковь Украины развенчала миф о том, что купание в освященной воде на Крещение смывает грехи и приводит к духовному очищению.

«В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую ​​картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью «смыть грехи» в освященной воде. Братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов! Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения», - говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

В странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянного креста, который мужчины вылавливают из водоема. Но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением, и климатические условия южных стран существенно отличаются от Украины.

«Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием», - подчеркнули в ПЦУ.

19 января по новому стилю православная церковь отмечает один из двунадесятых праздников – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В Священном Писании сказано, что во время крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, ведь в этот день Господь явил людям Себя во всей полноте как Троица: Бог-Отец - голосом Своим, Бог-Сын - крещением в Иордане и Святой Дух - восхождением в виде голубя.

На праздник Богоявления совершается особый чин освящения воды, которая называется большой агиасмой, что в переводе с греческого означает – святыня. Соответственно, и отношение к такой воде, как и к любой другой святыне, должно быть уважительным. Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили ее у икон, берегли каждую капельку, использовали ее в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – временами совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после.

«Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией», - пояснили в ПЦУ.

И напоследок - несколько практических советов по большой агиасмы. На Крещение нет нужды просить священника «побрызгать больше», ведь нет понятия «разбавленной святости». Нет необходимости запасаться водой в крупнейших бидонах или канистрах - ведь тот, кто принесет на освящения даже самую большую банку, но с темными помыслами и пустым сердцем, не получит «большей святости». Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел. И наконец: церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего – например, того, кто же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело.