также в разделеОбщество
17 января. Картина дня 13
Из-под стола: Малюська оригинально поддержал Гончарука 16
Тела погибших в авиакатастрофе самолета МАУ доставят в Украину 19 января 11
Харьковского прокурора задержали на крупной взятке 23
Украинский клуб выгнал футболиста за поездку в РФ 60
Украина повторно просит Иран «черные ящики» PS 0752 20
СБУ подозревает трех депутатов на Донетчине в сепаратизме 12
Закон о дезинформации: Министр культуры и глава НСЖУ не сошлись во мнениях 34
Бывший офицер СБУ выиграл дело против Баканова 56
Польша готова помочь в расследовании катастрофы PS752 8
СБУ задержала боевика, который готовил теракты на Харьковщине 31
Рада просит Италию обеспечить объективность апелляции Маркива 10
Предлагавшая «откуп» прокурору глава одесской налоговой уже вышла из СИЗО 24
Приднестровье запретило проезд в Украину авто с молдавской регистрацией 17
Дело Шеремета: Пациенты Дугарь подтвердили в суде ее алиби 34
Кредит в долларах без справки о доходах 20
Представитель Ирана приедет в Украину с официальными извинениями 29
Суд обязал банк Порошенко перевести 247 миллионов Януковича на счета АРМА 63

Православная церковь Украины развенчала миф о том, что купание в освященной воде на Крещение смывает грехи и приводит к духовному очищению.

«В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую ​​картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью «смыть грехи» в освященной воде. Братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не «освобождает» от грехов! Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения», - говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

В странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянного креста, который мужчины вылавливают из водоема. Но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением, и климатические условия южных стран существенно отличаются от Украины.

«Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием», - подчеркнули в ПЦУ.

19 января по новому стилю православная церковь отмечает один из двунадесятых праздников – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В Священном Писании сказано, что во время крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, ведь в этот день Господь явил людям Себя во всей полноте как Троица: Бог-Отец - голосом Своим, Бог-Сын - крещением в Иордане и Святой Дух - восхождением в виде голубя.

На праздник Богоявления совершается особый чин освящения воды, которая называется большой агиасмой, что в переводе с греческого означает – святыня. Соответственно, и отношение к такой воде, как и к любой другой святыне, должно быть уважительным. Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили ее у икон, берегли каждую капельку, использовали ее в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – временами совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным «подогревом» и громкими гуляниями после.

«Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит таинства исповеди и причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией», - пояснили в ПЦУ.

И напоследок - несколько практических советов по большой агиасмы. На Крещение нет нужды просить священника «побрызгать больше», ведь нет понятия «разбавленной святости». Нет необходимости запасаться водой в крупнейших бидонах или канистрах - ведь тот, кто принесет на освящения даже самую большую банку, но с темными помыслами и пустым сердцем, не получит «большей святости». Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел. И наконец: церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего – например, того, кто же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1299 грн.
16
Теги