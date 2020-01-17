Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику – можно будет поднимать эти заработные платы», - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», - отметил президент.

Напомним, 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета Министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого министр Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Сегодня во время часа вопросов к правительству украинские министры и премьер Гончарук так и не отчитались о своих многотысячных премиях накануне нового года.