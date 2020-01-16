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Тариф на транзит газа через территорию Украины в подписанном в конце 2019 года контракте выше, чем действовавший до этого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя заявления представителей партии «Народный фронт» и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко относительно контракта на транзит газа.

«Ложь заключается в том, что якобы ставка транзита в новом контракте ниже, чем была до этого. На самом деле, ставка транзита в 2020 году выше ставки в 2019 году», – написал он.

По словам Витренко, Нафтогаз лишь добавляет свою маржу к тарифу, установленному регулятором. «И очевидно, что маржа не может быть отрицательной и Нафтогаз точно зарабатывает на этом», – подчеркнул он.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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