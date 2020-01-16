На заседании фракции народные депутаты от «Слуги народа» не обсуждали вопрос отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом в эфире 112 Украина заявил нардеп от «Слуги народа» Александр Корниенко.

Он заявил, что распространение информации о возможной отставке Гончарука можно назвать акцией против премьер-министра.

«Я думаю, что происходят реформы в стране, есть много сторон, которым они не нравятся – внутри страны, снаружи. То есть, здесь искать, так сказать, заказчиков этой акции можно долго, могут быть совершенно разные – от каких-то финансово-политических групп внутри страны до внешних врагов, которых в наше время хватает, к сожалению», - сказал Корниенко.

По его данным, «группа Коломойского» хотела обсудить вопрос отставки Гончарука, но остальные нардепы их не поддержали.

Нардеп утверждает, что содержание разговоров Гончарука, которые опубликовали в интернете, касается обсуждения «неплохих вещей».

«Сам смысл (разговоров, - ред.) касается обсуждения, в принципе, неплохих вещей – экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те показатели положительные, о которых говорило правительство, когда мы его назначали, и так далее. Они же не обсуждали там какие-то назначения за деньги или вообще какие-то взятки, там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона. Другая сторона – конечно, это вопрос безопасности, оно нас очень волнует, я думаю, что этим вопросом мы займемся, потому что не исключено, что эти записи делали люди не изнутри страны, а где-то извне, и в условиях войны тогда ситуация относительно защиты безопасности от прослушивания топ-чиновников – она достаточно острая», - сказал Александр Корниенко.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине.

Пресс-службе Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.