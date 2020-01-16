Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с момента смены власти в Украине против нее работают «много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось».

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», - сказал Гончарук в видеообращении.

При этом премьер не уточнил, о каких оппонентах речь.

«Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе», - заявил премьер.

«И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 мллрд долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%. Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике!» - сказал Гончарук.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».

Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине.

Пресс-службе Кабмина заявила, что не располагает информацией о подлинности какой-либо аудио- или видеозаписи, подчеркнув, что Гончарук не писал заявление об отставке.