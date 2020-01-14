Прокуратура Киева изменила квалификацию в производстве по прорыву теплотрассы возле столичного ТРЦ «Ocean Plaza», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Сейчас сведения по данному факту прокуратурой внесены в Едрей по предварительной квалификации ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать таких правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)», - говорится в сообщении.

Ранее по факту происшествия было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работниками Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1 проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал ForUm, 13 января в Голосеевском районе столицы на улице Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. Горячая вода из теплосети попала в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Людей эвакуировали.

В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.