На заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года представитель потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу.

Об этом сообщает Укринформ.

«Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе присутствующим (на заседании - ред.) - Шеваленко, Субботину, Мазепиной», - сказала Закревская.

В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

По мнению Закревской, эти прокуроры «не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу».

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод.

В свою очередь адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко отметил, что суд не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил отказать в удовлетворении этого отвода.

Другие адвокаты обвиняемых также заявили, что нет оснований считать новых прокуроров по делу предвзятыми, и попросили суд не удовлетворять этот отвод.

Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нет.

Суд после этого удалился в совещательную комнату.

Также в начале судебного заседания судья Сергей Дьячук отметил, что «суду стало известно, что обвиняемым изменены меры пресечения на личное обязательство», и этих обвиняемых обменяли 29 декабря.

Дьячук подчеркнул, что суду эта информация известна «исключительно из СМИ», поскольку никакой официальной информации по этому поводу Святошинский районный суд «на момент захода в помещение не получил».

Он спросил у адвокатов обвиняемых, какой они владеют информацией по этому поводу.

Адвокат Решко, обращаясь к судье Дьячуку, отметил, что «сообщенная вами информация соответствует действительности».

По словам адвоката, 29 декабря, экс-беркутовцев доставили на КПВВ «Майорское», и «это последний раз, когда мы с ними общались».

«Более 2 недель не имеем контактов с нашими подзащитными ... И у нас как у защитников даже нет полного текста судебного решения, принятого 28 декабря (об изменении меры пресечения на личное обязательство экс-беркутовцам - ред.)», - заявил Решко.

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения «Беркут»: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, «ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде».

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения «Беркут» передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.