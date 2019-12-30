Передача бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» была условием взаимного освобождения в формате «всех установленных на всех установленных». Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Относительно «беркутовцев» - да, это условие этого освобождения «всех на всех». Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое - это правда», - сказал президент после встречи украинцев, вернувшихся на подконтрольную территорию в рамках крупнейшего в истории Украины освобождения удерживаемых лиц.

«Если бы они остались, мы не получили бы наших разведчиков, не получили бы ребят, которые защищали Украину, были в Дебальцево», - добавил глава государства.

По его словам, главным приоритетом в процессе взаимного освобождения является возвращение граждан живыми.

«Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – они все герои. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. Но мы могли вернуть живых. Каждую секунду каждого дня у нас мог сорваться этот обмен. Поэтому я поступил как Президент Украины. Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное», - заявил Зеленский.

Кроме того, президент пообещал, что включение экс-«беркутовцев» в списки взаимного освобождения не повлияет на расследование дел Майдана.

«Это никак не повлияет на дела Майдана. Как я и обещал, дела Майдана мы закончим. Обязательно», - сказал он.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между «ЛДНР» и Украиной.

В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015—2016 годов).