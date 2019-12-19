Святошинский райсуд Киева отпустил экс-беркутовца Александра Маринченко из-под стражи, несмотря на существующий риск его побега.

Об этом сообщил прокурор по делу пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года, Игорь Земсков, передает УНИАН.

По его словам, суд, изменив Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, аргументировал свое решение тем, что уменьшен объем подозрения, то есть, сторона обвинения не получила доказательств того, что Маринченко стрелял в потерпевших. Также суд констатировал, что автомат Маринченко не исчез, и сейчас находится на учете в полиции.

Земсков добавил, что, главным образом, суд руководствовался тем, что не получено доказательств вины Маринченко по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт). Вместе с тем, как отметил прокурор, в постановлении суда отмечается, что риск сокрытия Маринченко от следствия остался.

Кроме того, как отмечают и адвокаты потерпевших, и прокуроры, пока нерешенной остается еще одна юридическая коллизия. Учитывая слова председательствующего по делу судьи Сергея Дячука о том, что приговор экс-"беркутовцам" суд будет выносить не менее года, не известно, как и кто будет рассматривать вопрос о продлении мер пресечения обвиняемым каждые два месяца, учитывая то, что суд год будет находиться в совещательной комнате.

По словам адвоката потерпевших Евгении Закревской, в украинском судопроизводстве еще не было прецедентов, когда суд писал приговор более двух месяцев, то есть больше максимального срока, на который может быть избрана мера пресечения обвиняемому. Напомним, что если суд не продлевает меру пресечения обвиняемому или подозреваемому, то по истечении срока, на который была избрана мера пресечения, он теряет силу, и лицо становится свободным в перемещении.

Маринченко - уже второй из пяти обвиняемых по делу экс-беркутовцев, которым в текущем году суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую. При этом Сергею Тамтуре суд сначала смягчил меру пресечения круглосуточным домашним арестом, в последствии - ночным.

Напомним, 16 июля 2019 года Святошинский райсуд Киева отпустил экс-беркутовца, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

24 октября Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.