Верховная Рада на этой неделе примет решение о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

«Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября 2019, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.