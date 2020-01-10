Катастрофа украинского самолета в Тегеране должна быть тщательно расследована с участием международных экспертов и с учетом всех версий, среди которых и ракетный удар.

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в пятницу, 10 января, на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

«Поиски, намеки и указания на возможный ракетный удар по этому самолету должны быть восприняты очень серьезно. При расследовании аварии все должно быть учтено, а не только версия возможного технического дефекта. Все должно быть сделано для выяснения этой ужасной трагедии», - заявил Зайберт.

Он отметил, что правительство Германии приняло во внимание новые данные и высказывания американского президента и канадского премьера. Собственных данных относительно возможной причины аварии немецкая сторона не имеет.

Правительство ФРГ, по словам его представителя, ожидает, что расследование авиакатастрофы будет проведено в тесном сотрудничестве со странами, которых это касается. Берлин приветствует, что Иран разрешил въезд и участие американских экспертов. Немецкие эксперты готовы помочь, если будет такой запрос, добавил Зайберт.

Он отметил, что тщательное расследование катастрофы именно сейчас, на фоне напряженности между США и Ираном, в интересах международного сообщества с точки зрения обеспечения безопасного воздушного движения.

Тем временем немецкий авиаперевозчик Lufthansa приостановил свои полеты в Тегеран. Причем самолет А330 компании, который уже был на пути в Тегеран, вернулся после часа полета в четверг в Франкфурт после получения международного предупреждение об опасности. Предупреждение, которое имеет характер совета, действительно до 13 января 2020 года.

Как сообщал ForUm, 9 января канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведывательные службы Канады и ее союзников считают попадание иранской ракеты класса «земля-воздух» причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) возле Тегерана.

Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ».

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал обвинения в том, что Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, большой ложью и мошенничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на данный момент не подтверждена.