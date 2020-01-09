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В Международном валютном фонде назвали причиной укрепления гривни переводы средств от заробитчан, рекордные урожаи и повышение спроса на национальные облигации. Об этом в интервью «Эспрессо» сообщил представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

«Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта - на тот же газ, - уменьшились», - отметил он.

По словам Люнгмана, последние 2 года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

«И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги», - подчеркнул представитель МВФ.

Он отметил, что укрепление гривни положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Вместе с тем, от этого явления страдают экспортеры, для которых падает выручка.

Напомним, официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Однако, под конец года курс гривни немного ослаб.

 
ForUm

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