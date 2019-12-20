С начала 2019 года курс украинской гривни к доллару повысился на 19%, что сделало ее первой в рейтинге валют, которые больше всего выросли. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Bloomberg.

Укрепление гривни относительно доллара в 2019 году стало крупнейшим среди всех мировых валют и значительно превзошло ревальвацию второй в рейтинге валюты — российского рубля. Курс последнего относительно доллара вырос на около 12%.

Среди наиболее ревальвированных валют мира также египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

В Bloomberg отмечают, что крепкая гривна способствует сдерживанию трудовой миграции из Украины, ведь стимулы для выезда на заработки падают из-за роста платежеспособности внутри страны.

Если в 2016 году зарплаты в Польше были в четыре раза выше, чем в Украине, то в 2019 году разница между уровнями зарплаты уменьшилась до 2,5 раз.

Отметим, что сейчас курс гривны укрепляется из-за избытка валюты на рынке. Этот избыток вызвали инвестиции иностранцев в государственные облигации и большие доходы от экспорта агропродукции за границу. Нацбанк может сглаживать такой избыток, выкупая «лишнюю» валюту с рынка для пополнения международных резервов.

Кроме этого, ревальвация гривни повлияла на падение инфляции, которая сократилась до 5,1% в год в ноябре. Это соответствует цели Национального банка, установленной еще в 2015 году. В связи с этим, в частности, НБУ принял решение снизить размер учетной ставки сразу на два процентных пункта — до 13,5% годовых. Это максимальное снижение учетной ставки с начала года.