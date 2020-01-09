Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили необходимость тщательного расследования катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран). Об этом говорится в сообщении на сайте канадского премьера по итогам телефонного разговора лидеров Канады и США, передает УНИАН.



«Президент Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины». Оба лидера обсудили необходимость тщательного расследования с целью установления причины этой катастрофы», - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями о ситуации в Ираке и о дальнейших шагах в отношении Ирана. В частности, они выразили общую обеспокоенность относительно безопасности вооруженных сил и дипломатического персонала, которые служат в регионе, однако отметили ограниченное влияние иранской атаки на силы международной коалиции в Ираке, которая произошла 7 января.

Трюдо и Трамп обсудили необходимость деэскалации и подчеркнули важность продолжения поддержания стабильности в Ираке и продолжающейся борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

Кроме того, они договорились поддерживать контакт и продолжать работать вместе с другими членами международного сообщества с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Трюдо заявил, что Канада рассчитывает сыграть значительную роль в расследовании Ираном катастрофы самолета МАУ.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иранские СМИ сообщали, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Из Киева в Иран прибыл борт транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами различных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета и идентификации тел погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем ​​траура в связи катастрофой пассажирского самолета.