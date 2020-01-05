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В деле об убийстве мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу. К ней допустят представителя потерпевших.

Об этом сообщил hromadske начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

«На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз», — рассказал он.

«Относительно экспертизы трупа. Поскольку у потерпевших есть вопросы и они требуют, чтобы была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза трупа, которая ответит на противоречивые вопросы, в частности, из скольких видов оружия были выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято. На все эти вопросы даст ответ повторная экспертиза, которую проведет завтра комиссия в составе трех человек. Туда также допустят представителя потерпевших, который будет следить за объективностью проведения экспертизы», — отметил Вербицкий.

Напомним, дело об убийстве мужчины в Каховке, к которому может быть причастен полицейский, передали в следственное управление областного отдела полиции для беспристрастного расследования.
ForUm

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