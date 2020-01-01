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В 2020 году в Украине заработает горячая линия для лиц, пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей, или об угрозе совершения такого насилия. Прием обращений граждан будет происходить по номеру 15-47, сообщил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский.

«Открытие и работа колл-центра будет введена в течение нескольких месяцев, ведь функционирования должно быть качественным, профессиональным, эффективным. С нового года начнется подготовка специалистов, обустройство самого центра и функционирование этих процессов», - подчеркнул он.

По словам замминистра, реализация инициативы Минсоцполитики стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству с Секретариатом Кабинета Министров Украины, а также при личной поддержке премьер-министра Алексея Гончарука - который подписал постановление КМУ№ 1145 (относительно создания колл-центра).

Как сообщал ForUm, с 2012 года 874 человека получили статус лиц, пострадавших от торговли людьми, из них 87 – дети. 
ForUm

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