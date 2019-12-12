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С 2012 года 874 человека получили статус лиц, пострадавших от торговли людьми, из них 87 – дети. Об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Торговля людьми входит в топ-3 самых криминальных преступлений в мире наряду с торговлей оружием и наркотиками. Министерство социальной политики координирует работу по оказанию пострадавшим помощи, в которой они нуждаются, - медицинской, психологической, финансовой и тому подобное. Именно поэтому нам важно, чтобы социальные работники на местах улучшали работу по выявлению таких случаев», - сказал он.

По словам чиновника, в объединенных территориальных общинах не хватает людей, которые могли бы выявлять проблемы, связанные с трудовой эксплуатацией.

По словам замначальника Департамента Национальной полиции Олега Рыкуна, впервые в Украине количество случаев вовлечения людей в незаконную трудовую деятельность превысило аналогичные показатели по сексуальной эксплуатации; проблемы с так называемыми наркокурьерами и перевозчиками мигрантов из Турции в страны ЕС (300 украинцев находятся в местах лишения свободы европейских стран за эти преступления) есть тенденции к увеличению торговли детьми матерями из неблагополучных семей.

Справка: Основными странами назначения «живого товара» для трудовой эксплуатации являются Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия и Турция. Больше всего таких случаев зафиксировано в 2018 году – 221, в 2017 – 198, 2016 –  110, 2015 – 83, по состоянию на 12 апреля 2019 – 181, 2014 – 27, 2013 – 41 и 2012 – 13 случаев. ТОП-6 областей по выявлению пострадавших от торговли людьми с 2012 года: Харьковская – 72, Винницкая – 65, Одесская – 56, Днепропетровская – 53, Черниговская – 53 и Николаевская – 51. В частности, в 2019 году установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми 181 человеку, из них мужчины – 116, женщины – 52 и дети – 13.
 
ForUm

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