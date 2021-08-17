В Киеве разоблачила схему торговли младенцами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«70 тысяч долларов США за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, оперативники Департамент миграционной полиции и следователи документировали более двух лет», – написал он.

По словам Клименко, организатором схемы был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. «Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен был оплатить около 70 тыс. долларов США и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывало услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей «матери» отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии», – сообщил он.

«Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

К сожалению, убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу», – подытожил глава НПУ.