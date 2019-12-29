Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы. 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился через несколько минут после взлета. В аварии погибли 15 из 98 человек, находившихся на борту самолета.

«У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Согласно хронологии (указано местное время):

в 7:21 произошел взлет;

в 7:22 самолет пропал с радаров;

в 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для экстренных служб аэропорта;

в 7:36 первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место аварии;

в 7:38 началась эвакуация пассажиров

в 08:10 с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, которые были способны самостоятельно передвигаться.

В первые минуты ЧП на место прибыли 22 единицы техники и более 80 сотрудников экстренных служб аэропорта.

Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек.

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.