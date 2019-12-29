также в разделеМир
Против интеграции с Россией: в Минске продолжаются протесты 73
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа 34
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 64
В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 жертв 40
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Казахстане 57
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа 76
Китай успешно испытал ракету-носитель 28
Уточненные данные: В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек 21
Черногорию охватили протесты из-за закона о религии 42
Песков – Эрдогану: Ливия стала пристанищем для наемников из многих стран мира 31
В Казахстане разбился самолет: погибли 15 человек 34
В РФ заявляют, что смогут достроить «Северный поток-2» 48
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа 19
Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников ЧВК «Вагнер» 39
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск для противостояния РФ 101
В Буркина-Фасо в результате нападения джихадистов погибли 35 человек 17
Лукашенко сетует, что Россия не хочет продавать газ за рубли и не дает скидку 31
Лукашенко: Страны НАТО отреагируют, если РФ нарушит суверенитет Беларуси 44

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы. 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился через несколько минут после взлета. В аварии погибли 15 из 98 человек, находившихся на борту самолета.

«У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Согласно хронологии (указано местное время):

в 7:21 произошел взлет;

в 7:22 самолет пропал с радаров;

в 7:24 руководитель полетов объявил тревогу для экстренных служб аэропорта;

в 7:36 первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место аварии;

в 7:38 началась эвакуация пассажиров

в 08:10 с места ЧП были эвакуированы все пассажиры, которые были способны самостоятельно передвигаться.

В первые минуты ЧП на место прибыли 22 единицы техники и более 80 сотрудников экстренных служб аэропорта.

Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги